Dopo la separazione, Alessandra Celentano ha preferito rimanere single: non si accontenta e vuole innamorarsi davvero per stare con un uomo.

In una intervista a Chi, Alessandra Celentano svela perché, da diversi anni, è single. Una scelta dettata dal fatto che non si accontenta di un uomo qualsiasi: al suo fianco, eventualmente, ci deve essere una persona di cui è davvero innamorata.

Alessandra Celentano, single da anni: ecco perché

La storia maestra di Amici di Maria De Filippi si racconta, in una intervista rilasciata a Chi, durante la quale spiega come mai, da tanti anni, è single dopo la separazione dal marito Angelo Trementozzi. Una foto da IG:

Ecco le sue parole al riguardo: “In generale sono una persona che sta bene da sola, conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole, ma io ‘jamais’. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non mi accontento“.

Ballerina piedi scarpe

Le parole per Maria De Filippi

Il discorso, poi, si sposta su Maria De Filippi, con la quale da anni collabora all’interno del famoso talent show di Mediaset.

Di lei dice: “Quando lavori con Maria un po’ sei fregata; quando trovi l’intelligenza non riesci proprio più a mollarla. Alla fine vado proprio a lavorare volentieri, che credo sia la più grande fortuna che uno possa avere“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG