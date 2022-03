La “zia” della domenica racconta la sua vita, i momenti più bui della sua carriera e svela quanto è stata importante la conduttrice Mediaset in quel frangente della sua vita.

In occasione di un’intervista su Chi, Mara Venier racconta uno dei momenti più difficili della sua vita e carriera. La conduttrice è stata licenziata dalla Rai e non riusciva a trovare un lavoro, in questo terribile momento l’aiuto di Maria De Filippi è stato determinante e la conduttrice ha colto l’occasione per ringraziarla.

Le dichiarazioni di Mara Venier

Come riporta Today, Mara Venier racconta della mamma scomparsa a causa dell’Alzheimer: “Prima non ce la facevo: troppa sofferenza. Rivedere i luoghi dell’infanzia è struggente, ma cura l’anima. Qui ho sentito mamma vicina e come la volevo io: bella e senza dolore”.

La conduttrice poi ricorda il periodo più buio della sua carriera e di come Maria De Filippi l’abbia aiutata: “Non posso che ringraziarla anche ora e qui. Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone (Giancarlo, allora direttore di Rai 1, ndr) mi aveva detto che ero vecchia – voglio ricordare quei momenti quando tutto era difficile – Maria mi ha dato un lavoro“.

La Venier si riferisce a Tu sì que vales, quando la queen di Mediaset le ha chiesto di sedere accanto a lei come giudice, salvando la sua carriera.

