Lavoro e vita privata, anzi, privatissima. Piero Chiambretti si racconta a Belve e svela dettagli inediti molto intimi…

Protagonista a Belve, Piero Chiambretti è stato intervistato da Francesca Fagnani su diversi argomenti. Il noto conduttore si è lasciato andare ad alcune rivelazioni anche molto private tra lavoro e intimità come quella su una sua famosa “uscita” relativa ad un rapporto a tre avuto in passato. L’uomo ha raccontato come siano andate in realtà le cose.

Chiambretti a Belve: la domanda sul rapporto a tre

Piero Chiambretti

A condividere le prime anticipazioni sull’intervista a Belve è stato anche l’account ufficiale di Rai 2 con un post Instagram con la domanda “intima” al conduttore che fa riferimento, appunto, al rapporto a tre di cui aveva parlato lui stesso in passato.

Chiambretti, incalzato dalla Fagnani, ha detto: “Anni fa lei raccontò di un suo menage a trois…eravamo due maschi e una ragazza e abbiamo detto come ci mettiamo?”. Il racconto è poi andato avanti sottolineando le difficoltà di concentrarsi solo sulla donna e, quindi, di essere attivo in quella circostanza evidentemente imbarazzante. Da qui la conclusione: “Ad un certo punto dissi ‘Ragazzi non ci riesco, pensateci voi'”.

Dal ritorno alla Rai fino ad Amadeus

Nel corso del faccia a faccia con Francesca Fagnani non sono mancati passaggi lavorativi come il ritorno in Rai.

La padrona di casa ha chiesto al suo ospite: “Pensa che la Rai sia il posto più giusto dove stare?”. Il presentatore ha risposto: “Se devo chiudere spero di chiudere bene, dove ho cominciato. Adesso è una situazione delicata della Rai, non possiamo negarlo, ma non la salvo di certo, la Rai si salva da sola. Pero’ sono contento di trovarmi in una situazione già precaria, prima ancora di cominciare”.

Inoltre, anche un commento sulla decisione di Amadeus di andare sul Nove: “L’addio di Amadeus la preoccupa o tutto sommato, diciamo, si libera uno spazio?”, ha domandato la Fagnani.

“Io credo che se qualcuno se ne va qualche motivo ci sarà. Che poi sia come dice qualcuno un libero pensiero o un libero mercato, questo lo lasciamo ai diretti interessati”, ha detto Chiambretti.