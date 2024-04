Nella scuola di Amici, gli ex allievi hanno commentato le esibizioni dei ragazzi ancora in gara. Pareri forti su Mida…

Si avvicinano le fasi finali del Serale di Amici e in casetta, tra gli allievi, la tensione è alle stelle. In particolare, nell’ultimo daytime, i ragazzi ancora in gara hanno ascoltato i pareri nei loro confronti da parte degli ex allievi. A far discutere sono state alcune frasi dette nei confronti di Mida che hanno generato tra lui e i colleghi grande dibattito.

Amici, Mida nel mirino degli ex allievi

Alcuni comportamenti di Mida all’interno della scuola di Amici nell’ultimo periodo non hanno convinto i compagni di classe ma anche gli ex allievi che in queste ore si sono trovati a commentare le vicende in casetta.

Nel corso dell’ultimo daytime, a spiccare sono stati i pareri di Lil Jolie e di Nicholas che non le hanno mandate a dire al ragazzo, allievo di Lorella Cuccarini.

“Io penso, artisticamente, che (Mida ndr) abbia fatto un percorso di miglioramento anche sulle cover”, ha detto Nicholas. Lo stesso ex ballerino poi ha detto la sua a livello comportamentale: “Lato comportamentale penso sia un grande para***o. Non mi è piaciuto. Fossi stato in casetta sarei intervenuto. Non si gioca con i sentimenti altrui. Certe scene mi hanno fatto dire ‘ma è lui o non è lui?’ Su Cristian faccio fatica. Si frenava. Chi è Mida non l’ho capito…”.

A questo ultimo commento si è accodata pure Lil Jolie con cui è stato commentato anche il possibile gesto che Mida ha detto che avrebbe fatto per Gaia in caso di sua eliminazione, ovvero di prendere il suo posto. Cosa non avvenuta e alla quale, in pochi, hanno davvero creduto.

La delusione del giovane cantante

“Ci rimango male soprattutto per Nicholas”, ha risposto Mida. “Con lui ho avuto un bellissimo rapporto. Se esce e vede delle cose e non le sa contestualizzare. Io l’ho detto pure a Gaia: ‘Se vado al ballottaggio con te me ne vado’. Per me è una cosa bruttissima questa. Io non sono stato para***o. L’avrei fatto. Non me lo sarei aspettato da Nicholas. Allora è stato falso lui. […] Ci son rimasto proprio male”.

