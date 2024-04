Potrebbe essere Carlo Conti “l’erede” di Amadeus a Sanremo 2025. Il conduttore si è lasciato scappare una frase che sa di “indizio”…

Bye bye Amadeus, per Sanremo 2025 spunta Carlo Conti e non solo. Potrebbe essere il famoso conduttore Rai a raccogliere l’eredità del presentatore alla kermesse musicale dell’Ariston. A suggerire tale ipotesi, con tanto di ulteriori indiscrezioni su chi potrebbe affiancarlo, una sua recente frase rilasciata nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Carlo Conti a Sanremo 2025: la frase

Le voci sul possibile nuovo incarico in Rai a Carlo Conti per raccogliere l’eredità di Amadeus per Sanremo sono arrivate in queste ore dopo che il presentatore ha rilasciato una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera.

Parlando appunto della kermesse musicale dell’Ariston, il presentatore ha detto: “Nel 2025 compio 40 anni in Rai. Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di domani non c’è certezza”.

La frase relativa all’orario di chiusura delle varie serate del Festival, oltre ad essere una chiara battuta del conduttore, potrebbe essere anche letta con un chiaro indizio di come l’uomo stia già pensando a come organizzare la futura gestione dell’evento musicale.

I possibili co-conduttori all’Ariston

Al netto di quelle che sono le indiscrezioni sul buon conduttore, non mancano anche quelle relative a chi potrebbe affiancarlo nell’avventura.

Infatti, secondo TvBlog, citato da Leggo e da altri media, accanto a Conti potrebbero esserci anche gli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, insieme ai quali il presentatore è impegnato da un po’ di anni in una tournée decisamente importante ed esilarante.

Ovviamente non dovrebbe mancare anche il lato rosa all’Ariston. In questo senso, come co-conduttrici potrebbero essere scelte Elodie e Annalisa, due dei nomi più caldi. Si tratta, però, solo di rumors non ancora confermati. Staremo a vedere.

