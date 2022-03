Secondo alcune indiscrezioni nonostante la separazione della coppia sia stata annunciata da pochissimo, i due si erano lasciati già da un anno: ecco perchè.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, ci sarebbe un motivo preciso che spiega perchè Michelle e Tomaso abbiano tenuta nascosta la loro rottura ai media. In qualche modo, spunta di nuovo il nome di Eros Ramazzotti che ormai sembra essere una costante nella loro separazione.

L’indiscrezione secondo cui Michelle e Tomaso si sono lasciati un anno fa

Come riporta Gossip e Tv, sul portale di Roberto D’Agostino si legge: “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”.

Tomaso Trussardi aveva dichiarato su Eros Ramazzotti: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva“.

La notizia, dunque, non è certa e neanche confermata dai diretti interessati, tuttavia potrebbe essere plausibile.

