Mentre si stavano esibendo in un balletto, Soleil dà una gomitata sul labbro a Lulù per sbaglio e la principessa scoppia a piangere.

E’ bastata una gomitata per errore durante un ballo a scatenare il putiferio in Casa. Tutte le inquiline sono andate in soccorso di Lulù e la stessa Soleil l’ha tranquillizzata sincerandosi che la sua amica stesse bene. Dal web c’è chi pensa che la reazione della principessa sia esagerata, ma c’è anche chi adora proprio questo aspetto della concorrente.

Ecco cosa è successo

Come riporta Blogtivvu: “Le vippone, prese dall’entusiasmo, si sono messe a ballare a bordo piscina e Soleil, per errore, ha sferrato una gomitata in pieno viso a Lulù Selassiè che si è trasformata – nel giro di 30 secondi – in una perfetta “drama queen”. Lulù si è diretta in bagno palesando la concreta possibilità di non poter essere presente nel corso della puntata di giovedì sera. Jessica (verso la santificazione) ha cercato di rasserenare la sorella chiedendo del ghiaccio al GF Vip. Dopo poche ore la princess si è tranquillizzata ed ha concluso la nottata abbracciando la Sorge (che si è sincerata, prima della buonanotte, che fosse tutto ok)”.

Dopo l’episodio sembra che la serenità sia ritornata nella Casa e che Lulù stia bene.

