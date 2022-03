Lo scrittore ha fatto un gesto plateale per sostenere l’Ucraina che sta vivendo un momento tragico a causa della guerra con la Russia.

Lo scrittore pubblica una foto social molto particolare per dare sostegno al popolo ucraino. Stephen King sottolinea che ha fatto un eccezione, perchè i gesti plateali e politici non sono per lui ma in questo caso, voleva dare un forte messaggio contro la guerra.

Stephen King con una maglietta a sostegno dell’Ucraina

Come riporta Fan Page: “Solitamente non pubblico foto di me stesso” ha scritto King, per poi aggiungere: “Ma oggi è un’eccezione”. Il grande scrittore indossa con molto orgoglio una maglietta in cui si legge “Io sto con l’Ucraina” scritto nei colori della bandiera nazionale ovvero giallo e blu. Una presa di posizione chiara e forte, con la quale si schiera a favore di un popolo e una nazione oppressa.“

Lo scrittore nei giorni precedenti aveva pubblicato un tweet sulla guerra: “Quello che la maggior parte di noi ha imparato da bambini al parco giochi: non stai a guardare mentre un bambino grande picchia un altro bambino. Potresti prendere un pugno o due facendo fermare il ragazzo grande, ma questa è la cosa giusta da fare”. Ecco il post:

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

