Il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta è finito per un tradimento con Valentina? L’uomo ha rotto il silenzio: la sua verità.

Kevin Prince Boateng non ha tradito Melissa Satta con la nuova fiamma Valentina Fradegrada. A raccontare la verità sulla fine del matrimonio è stato il calciatore, che ne ha approfittato anche per parlare del suo debutto come attore.

Boateng non ha tradito Melissa Satta

Il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, checché se ne dica, non è finito per un tradimento del calciatore con Valentina Fradegrada. A vuotare il sacco è il 37enne, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha deciso di mettere i cosiddetti puntini sulle i. La storia d’amore con l’ex velina di Striscia la Notizia è stata bellissima e ha visto la nascita di un figlio, il piccolo Maddox, ma purtroppo è finita. I due hanno provato ad arginare la crisi, ma non ci sono riusciti.

“Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina (Fradegrada, ndr). Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti“, ha dichiarato Boateng.

La speranza di Kevin Prince, che è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata, è che il chiacchiericcio in merito ad un suo tradimento cessi il prima possibile. Non tanto per sé o per Melissa, quanto per il bene di Maddox.

La storia d’amore tra Boateng e Valentina

La storia d’amore con Valentina, quindi, è iniziata dopo che il matrimonio con Melissa è finito. Ufficializzata con alcune condivisioni social, la relazione è nata qualche tempo fa e da subito il calciatore ha capito che la Fradegrada era la donna giusta per lui. Boateng ha dichiarato:

“Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso“.

Nel frattempo, Boateng ha annunciato che presto debutterà nei panni di attore: sta per uscire una serie tv sulla sua vita, che lo vede protagonista insieme a Sylvester Stallone.

