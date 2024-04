Tanti auguri a Giorgia che festeggia oggi gli anni. Sui social il messaggio davvero speciale di Emanuel Lo con una foto inedita.

Non poteva esserci modo e dedica migliore se non quella del suo compagno per festeggiare il compleanno. Tanti auguri a Giorgia che oggi festeggia gli anni e che ha ricevuto un bellissimo attestato di stima e amore da parte della sua dolce metà, Emanuel Lo.

Giorgia: la foto inedita e gli auguri di Emanuel Lo

Giorgia

Attraverso un post su Instagram, Emanuel Lo ha deciso di sorprendere la sua compagna Giorgia facendole gli auguri di compleanno.

Il noto ballerino e coreografo, ora anche maestro di Amici, ha condiviso una foto inedita della cantante che risale ad un periodo in cui i due non erano ancora fidanzati, almeno così sembra, da quello che l’uomo ha scritto.

“Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al “posso scattarti una foto? Auguri amore mio”, ha scritto Lo con grande dolcezza facendo vedere una foto davvero rara e, probabilmente, mai mostrata prima in pubblico, della cantante.

Di seguito anche il post Instagram del ballerino per la sua dolce metà:

L’amore tra la cantante e il coreografo

In una recente intervista a Verissimo, Emanuel Lo aveva parlato proprio del suo amore per la cantante con cui sta da venti anni: “Metà della mia vita…siamo ancora giovani però la strada è stata lunga…è stato bello ed è bello”, ha detto. E sulla durata di queste “separazioni”, il coreografo ha spiegato: “Anche per un anno, quasi un anno…dopo un anno di separazione, è stato bello ritrovarsi”.

E noi aggiungiamo “bellissimo” visto che il loro amore è più forte che mai e dura da tantissimo come ha confermato appunto la dedica speciale dell’uomo per la sua dolcissima metà.