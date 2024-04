Problemi di salute in casa di Ludovica Valli. L’influencer ha spiegato di non stare bene, esattamente come i suoi piccoli.

Giornate difficili per Ludovica Valli e la sua famiglia. L’influencer si è mostrata in queste ore spiegando di essere alle prese con una malattia da lei definita ‘mani bocca piedi’ che le sta provocando grosse problematiche di vesciche e non solo.

Ludovica Valli, problemi di salute in famiglia

Ludovica Valli

“Ho le labbra che mi fanno malissimo e piene di sangue. Adesso stiamo meglio tutti quanti”, ha spiegato con grande apprensione la Valli.

“Siamo guariti ma vi spiego cosa abbiamo avuto. Sono stati giorni devastanti, i più duri da quando sono nati i bimbi. Abbiamo preso io e Anastasia la malattia ‘mani bocca piedi’. Una cosa bruttissima, davvero”, ha detto la donna.

A rendere il racconto ancora più “drammatico”, la situazione descritta per la piccola Anastasia: “Aveva vesciche su tutto il corpo“, ha spiegato l’influencer.

Tutti malati in famiglia

La problematica che ha colto lei e la piccola è stata poi presa pure da altri componenti della famiglia. La Valli, infatti, ha spiegato sempre ai fan: “Lei per fortuna non ha mai avuto la febbre. Io ho avuto la sua stessa cosa però soprattutto sulla bocca, la gola e la lingua. Io per tre giorni sono riuscita solo a bere, mi faceva sempre male. Mio figlio Otto ha avuto invece solo la febbre molto alta a 39. L’unica cosa ancora negativa è che ‘mani bocca piedi’ può sempre tornare. Non si è immuni una volta presa”, ha concluso la donna con la speranza di stare presto meglio e che soprattutto i suoi piccoli possano stare bene al più presto e riprendere ad essere più sereni degli ultimi giorni.

Di seguito anche un post Instagram della donna prima, evidentemente, del brutto periodo vissuto in casa: