Il giovane Francesco Chiofalo ha comunicato di essersi operato per il cambio colore occhi, la fidanzata Drusilla Gucci non l’ha presa bene.

Nelle scorse giornate, Francesco Chiofalo aveva raccontato ai suoi fan su Instagram di essersi preparato ad una operazione molto importante e delicata, quella per il cambio colore agli occhi. Un intervento estetico ritenuto tra i più pericolosi al mondo. Ecco perché, in queste ore, la fidanzata (o forse ex) del giovane, Drusilla Gucci ha voluto dire la sua su questa determinata scelta.

Francesco Chiofalo operato: parla Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo

Dopo aver ricevuto tantissimi messaggi da parte dei fan sulla recente operazione a cui si è sottoposto Chiofalo, la Gucci ha dovuto rispondere prendendo una posizione decisa sull’argomento.

La donna si è detta contrariata dalla scelta del fidanzato: “Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi“, ha detto. “Chi mi conosce sa come la penso su certe cose, ma ci tengo ad essere chiara con tutti. Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione”, ha precisato.

La paura per la vista

Continuando poi nella sua risposta che, di fatto, è diventato un vero e proprio sfogo, la bella Drusilla ha aggiunto: “Non per infierire, lo stanno già facendo tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”.

La donna ha aggiiunto di essere molto in ansia: “In ogni caso sono seriamente preoccupata per lui, sia per la riuscita dell’operazione sia per la sua vista. Per non parlare dell’aspetto psicologico della faccenda”.