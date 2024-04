Lo aveva annunciato e, adesso, ha portato a termine l’intervento di chirurgia plastica “più pericoloso al mondo”. Le parole di Francesco Chiofalo.

La speranza è che tutto sia andato per il verso giusto ma solo il passare del tempo potrà dirlo. Francesco Chiofalo ha raccontato via social, con tanto di stories e post con un video, di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica importante ritenuto, a detta sua, “il più pericoloso al mondo”: il cambio di colore degli occhi.

Francesco Chiofalo operato per il cambio colore agli occhi

Francesco Chiofalo

Esattamente come annunciato alcuni giorni fa, Chiofalo, ex volto di diversi reality show, ha portato a termine un importante intervento di chirurgia plastica. Il ragazzo ha deciso di cambiare il proprio colore degli occhi con una operazione molto delicata che lui stesso ha definito come la “più pericolosa del mondo”.

“Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi”, ha scritto il giovane. Poi ha aggiunto ancora: “Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato”.

Tale concetto è stato espresso anche successivamente all’intervento che sembra essere andato a buon fine, almeno per quanto riguarda le condizioni di salute generiche di Francesco.

Di seguito anche un post Instagram del ragazzo con un video delle fasi calde dell’intensa giornata vissuta:

Il motivo dell’intervento

Pochi giorni fa, quando Chiofalo aveva comunicato ai fan l’intenzione di operarsi per il cambio colore occhi, era stato lui stesso a spiegare i motivi dell’intervento: “Ve lo dico, è una cosa che ho sempre voluto fare. Si tratta di una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche. Io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”, aveva detto.