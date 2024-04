Nuovo intervento di chirurgia estetica per Francesco Chiofalo che ha spiegato di volersi sottoporre nelle prossime ore ad un’operazione.

Ha voluto annunciare tutto ai suoi fan per essere il più solare e diretto possibile con loro. Francesco Chiofalo è pronto ad un nuovo intervento di chirurgia estetica. Questa volta cambierà colore degli occhi. A renderlo noto il diretto interessato con alcune stories su Instagram nelle quali ha fatto il punto della situazione.

Francesco Chiofalo cambia il colore degli occhi

Francesco Chiofalo

“So che vi sembrerà folle… in parte sembra folle anche a me”, ha esordito Chiofalo nelle sue stories su Instagram. “Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Ho già dato l’anticipo e prenotata la data dell’intervento ed è tra pochissimi giorni”.

Il racconto del ragazzo, ex volto anche di ‘Temptation Island’ e de ‘La Pupa e il Secchione’, è andato avanti: “So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente, per cui come facevo a non dirlo? Non ci vedo niente di male, non vedo quale sia la differenza tra il cambio colore agli occhi e un altro intervento di chirurgia plastica”.

Il motivo dell’intervento

Chiofalo ha provato a dare una spiegazione alla sua decisione: “Ve lo dico, è una cosa che ho sempre voluto fare, è una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche, ma io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”, ha detto.

“Tutta la parte della famiglia di mia madre ha gli occhi chiari, io non ce li ho. E’ una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, ora posso coronare un mio piccolo sogno“.

Staremo a vedere a questo punto come andrà e quale colore sceglierà per i suoi “nuovi” occhi…

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo: