Una torta di auguri molto particolare da parte di Fedez in occasione del compleanno della sua assistente, Eleonora Sesana.

Ha scelto un modo molto speciale per fare gli auguri alla sua assistente. Stiamo parlando di Fedez che sta vivendo giorni di grande libertà in California. Il rapper ha deciso di dedicare una torta unica a colei che lo aiuta ogni giorno, Eleonora Sesana. Per la donna, un dolce davvero particolare che ha fatto discutere…

Fedez, la torta per l’assistente con le paparazzate

Fedez

Il rapper, fresco del suo ultimo viaggio negli Stati Uniti per seguire il Coachella Festival, si è messo in evidenza, ancora una volta in pochi giorni.

In questo caso, però, per un gesto simpatico verso la sua assistente. Fedez, infatti, ha fatto gli auguri su Instagram alla sua fedele aiutante, Eleonora Sesana. In che modo? Lo ha fatto pubblicando una torta di compleanno, a lei dedicata, con sopra riportate tutte le foto paparazzate tra i due in questi ultimi mesi. Un augurio decisamente ironico e fatto con simpatia con lo scopo, siamo sicuri, anche di pizzicare la stampa che negli ultimi tempi è stata piuttosto dura con lui per le note vicende di famiglia.

La torta ha generato grande ilarità ma anche delle polemiche con qualcuno che non ha gradito questo livello di esibizionismo mettendo in mezzo pure l’assistente. “Tanti auguri, ti voglio bene”, ha scritto il rapper accompagnando l’opera.

Il ritorno in Italia

Al netto di questi giorni di “libertà”, anche e soprattutto mentale, Fedez sembra essere destinato a far ritorno in Italia in queste ore. Lo stesso artista, infatti, ha condiviso un post per salutare gli States con le migliori foto delle ultime ore.

Staremo a vedere, adesso, come andranno avanti le vicende che riguardano la sua famiglia e, in generale, tutti i “Ferragnez”…

Di seguito anche un post Instagram del rapper con alcune foto dell’ultimo periodo in California: