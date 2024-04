Protagonista con le sue interviste a Belve, Francesca Fagnani è rimasta spiazzata dalla sua ospite Ilenia Pastorelli sul tema OnlyFans.

Intervista da vera e propria “belva” per Ilenia Pastorelli con Francesca Fagnani. L’attrice è stata ospite della conduttrice nel noto programma di Rai 2 e oltre a rispondere alle domande è riuscita a spiazzare la giornalista con una “proposta” che riguarda la nota piattaforma per adulti, OnlyFans…

Francesca Fagnani spiazzata da Ilenia Pastorelli

Nel corso dell’intervista a Belve di Ilenia Pastorelli, l’attrice ha scambiato diverse battute “da belva” con Francesca Fagnani. A conferma della grinta della donna durante il faccia a faccia, anche alcuni passaggi che, seppur per poco, hanno messo in “difficoltà” proprio la conduttrice.

“Si sente a suo agio con le scene di nudo?”, è stata la domanda della Fagnani da cui, si può dire, sia iniziata la gag “piccante”.

“Io sono sincera se arriva il bonifico sono sempre a mio agio”, ha risposto l’attrice. E ancora. “Il trailer del film ‘Cosa fai a Capodanno’, dove si vede in primo piano il suo sedere, è stato lanciato su Po**Hub”, ha sottolineato ancora la presentatrice.

La Pastorelli dal canto suo ha spiegato: “Allora, lì quando stai facendo un film… Stai lavorando, non è che ho detto adesso mi metto il mio sedere e faccio eh… Ci stanno però, la conosci Only… (OnlyFans ndr)?”, ha incalzato l’ospite.

Al “sì” della presentatrice, ecco la gag arrivare al suo apice: “Sai che facciamo: se ci iscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi. Mettiamo le foto dei piedi”, ha detto l’ospite proponendosi alla Fagnani.

La giornalista, al netto di un leggero imbarazzo mostrato, ha replicato: “Lo farebbe? Sinceramente”.

A quel punto la Pastorelli ha terminato: “Avoja!! Che me frega ragazzi, cioè quelli fanno bonifici forti eh!”.

E ancora. “I bonifici non si rifiutano mai“, ha aggiunto l’attrice rispondendo alla domanda sui buoni guadagni che comunque la donna ha adesso come attrice.

La puntata di martedì 16 aprile

Oltre alla Pastorelli, nel corso della puntata di martedì 16 aprile 2024 di Belve, sono stati ospiti anche Marcella Bella e Simona Ventura.

Entrambe le interviste, esattamente come quella all’attrice, sono state ricche di colpi di scena e dettagli inediti relativi alle vite, private e professionali, delle dirette interessate. La cantante ha parlato anche di alcuni suoi brani mentre la presentatrice ha spiegato la sua rinascita in tv e non solo.