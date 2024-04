Battuta di Sonia Bruganelli a L’Isola dei Famosi 2024. Chiamata in causa dai naufraghi, l’opinionista ha lasciato tutti di sasso.

Procede a passo spedito la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 dove nelle ultime ore non sono mancate curiosità e scintille. Protagonista Sonia Bruganelli chiamata in causa da Matilde Brandi con un commento “bollente” su Joe Bastianich…

Sonia Bruganelli, il commento su Joe Bastianich

Sonia Bruganelli

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 non sono mancati i colpi di scena e anche alcuni momenti davvero particolari tra naufraghi e opinionisti.

In modo dettagliato tra Matilde Brandi, Joe Bastianich e Sonia Bruganelli. La neo opinionista del reality, infatti, è stata impegnata in una serie di botta e risposta con la soubrette, ora naufraga, che in tono di gioco, ma anche per essere pungente, ha fatto una affermazione che non è piaciuta troppo alla donna presente in studio.

Parlando di Bastianich, infatti, la Brandi ha detto: “Vi vedrei bene insieme”, facendo riferimento ad una ipotetica coppia dell’uomo con la ex di Bonolis.

All’opinionista, però, questa affermazione non è piaciuta e in modo molto deciso e ironico ha replicato: “Non è abbastanza ricco, Matilde. Non ci faccio niente con Joe”. Una frase, riportata anche da Novella 2000, che ha generato tante reazioni da parte dei presenti e anche nei telespettatori.

Di seguito anche un post Instagram relativo al concorrente de L’Isola:

La caduta di Matilde Brandi

Nel corso dell’ultima puntata del reality, la Brandi è stata protagonista anche di un altro siparietto. La donna, infatti, al momento delle nomination, è inciampata ed è caduta davanti a tutti. La naufraga non si è accorta della pavimentazione o ha messo male il piede cadendo.

Sul momento, la sua reazione agile le ha permesso di rimettersi subito in piedi ma tutti si erano accorti dell’accaduto tanto da scatenare, come inevitabile che fosse, l’ironia in studio di conduttrice e opinionisti.

Per fortuna per la donna, nessuna conseguenza grave.