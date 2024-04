Gravissimi commenti contro Emma Marrone per una recente intervista. La cantante ha sbottato contro gli haters.

Protagonista di un’intervista a ‘Le Iene’ nella quale ha avuto modo di parlare di temi molto delicati come la perdita del padre ma anche della fecondazione assistita prendendo in esame la sua condizione delicata dopo l’asportazione delle ovaie, Emma Marrone è stata sommersa dalle critiche. Molti utenti dei social, infatti, hanno avuto parole non certo carine nei suoi confronti portandola a sbottare duramente.

Emma Marrone, le parole sulla fecondazione assistita

Emma Marrone

Nel corso dell’intervista a ‘Le Iene’, la Marrone ha spiegato la sua situazione personale legata alla maternità. “Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie“.

E parlando nel dettaglio della fecondazione assistita: “Se ho congelato gli ovuli? No, non ho fatto in tempo perché non c’era più speranza ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme”.

Queste parole, riprese da tanti media, hanno portato diversi utenti del web ad esprimere dei giudizi contro la cantante che ha voluto replicare con forza.

Le critiche e la replica

In modo molto diretto, qualità che la contraddistingue da sempre, Emma ha risposto ai tanti messaggi degli haters con un post su X fortissimo. “I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le ‘donne’. Mi vergogno per voi“.

L’intera intervista verrà trasmessa martedì 16 aprile su Italia Uno e, molto probabilmente, le polemiche non termineranno qui…

Di seguito anche il messaggio della cantante su X con numerose altre reazioni: