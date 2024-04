Sfogo di Mario Cusitore, corteggiatore di Uomini e Donne per quanto riguarda il trono di Ida Platano. Le parole sui social.

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne si sta scaldando sempre più. In studio, ad ogni registrazione, la tensione sta salendo e le cose sono peggiorate nelle ultime ore con una nuova segnalazione arrivata ai danni di Mario Cusitore. Il corteggiatore è finito al centro di un’altra querelle e ha sbottato sui social dopo le accuse ricevute.

Uomini e Donne, Mario sbotta sui social

Maria De Filippi

Attraverso una storia su Instagram, Cusitore ha commentato il momento complicato che sta vivendo all’interno del programma di Maria De Filippi.

“E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo”, ha detto il corteggiatore di Ida. “Ti stanchi di esserci per chi non c’è, di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato. E alla fine va così, senza far rumore e in punta di piedi, te ne vai. Perché è matematico: quando l’orgoglio vince, il cuore perde. Tutto qui”.

Di seguito anche un post Instagram relativo ad una recente esterna tra la tronista e il corteggiatore:

La segnalazione e la furia di Tina Cipollari

Il motivo dello sfogo dell’uomo sarebbe da ricondurre alla recente segnalazione che lo ha visto protagonista e che ha portato, tra le altre cose, ad un pesante scontro con Tina Cipollari.

Infatti, pare che l’opinionista abbia avuto un acceso confronto con Mario chiedendo, addirittura, di conoscere il cognome della ragazza che nella scorsa registrazione aveva segnalato di aver visto proprio Cusitore uscire da un B&B in compagnia di una donna…

Staremo a vedere a questo punto cosa accadrà nelle prossime puntate di UeD con Ida che, lo ricordiamo, ha anche un altro corteggiatore, Pierpaolo.