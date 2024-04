Look firmatissimo per Chanel Totti che da Monte Carlo ha sfoggiato fisico e outfit pazzesco “rubando” il vestito a mamma Ilary…

Bella come sua mamma e suo papà, Chanel Totti ha sfoggiato nelle ultime ore alcune foto che la riguardano protagonista a Monte Carlo. La figlia della conduttrice ha sfoggiato un look speciale “rubato” proprio alla madre, Ilary Blasi. Per la giovane ragazzina, outfit super griffato e dal costo super.

Chanel Totti, l’abito “rubato” a mamma Ilary

Ilary Blasi

La secondogenita della conduttrice televisiva e di Francesco Totti è sempre molto attiva sui social e ha deciso di condividere in queste ore sul suo profilo Instagram un carosello di foto che mostrano il suo abito firmato The Attico.

Si tratta di un look non del tutto nuovo. Infatti, poco tempo fa, era stata mamma Ilary a vestirsi quasi in modo identico. Per lei, abito viola molto bello e dal costo decisamente elevato che non è certo passato inosservato tra gli utenti del web.

Il costo super dell’outfit

Da Monte Carlo, la 16enne ha optato per trascorrere una serata con un vestito midi chemisier in misto viscosa. Il marchio, come anticipato, è The Attico e, stando a quanto riferito da Leggo, il suo costo è di ben 700 euro.

Una somma importante e, indubbiamente, non alla portata di tutti. La figlia della Blasi – che aveva indossato un abito così durante una cena con Bastian Muller – ha fatto breccia tra i suoi fan che l’hanno riempita di like e commenti sottolineandone la bellezza ma anche, appunto, come abbia “rubato” l’abito alla presentatrice.

Per la 16enne, poi, per completare l’outfit ecco accessori e stivali a specchio che ne hanno messo in risalto la fisicità e l’altezza.

Di seguito anche il post Instagram con l’outfit super della ragazza e i vari commenti ricevuti che la paragonano alla madre e non solo: