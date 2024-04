Stop al tour per Paolo Belli che ha annunciato di dover stare vicino a sua moglie che in queste ore sta molto male.

Una brutta notizia per i fan di Paolo Belli. Il noto artista ha dovuto dire stop al suo tour a teatro “Pur di fare commedia” per stare vicino alla moglie, gravemente malata. A renderlo noto il diretto interessato nel corso di un’intervista a DiPiùTv, ripresa da diversi media.

Paolo Belli, la moglie sta male: stop al tour

Paolo Belli

“Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza”, ha detto Paolo Belli a DiPiùTv. “Le successive date saranno tutte annullate. Ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta”.

L’artista ha quindi spiegato la sua decisione di prendersi una pausa per stare accanto alla moglie Deanna, recentemente operata d’urgenza a causa di una grave malattia di cui, va detto, non abbiamo particolari dettagli.

“Siamo sposati da quarant’anni, più tre anni di fidanzamento. Lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse non riuscirei a tenermi in piedi. Deanna è tutto per me”, ha fatto sapere l’uomo agli amici.

La vicinanza dello staff

A confermare la triste notizia legata allo stop del tour dell’artista e al difficile momento dell’uomo in famiglia, anche il suo staff. L’entourage di Belli, infatti, attraverso un comunicato, ha annunciato così lo stop del tour: “A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.

La speranza è che la situazione delicata che l’uomo e la sua famiglia stanno attraversando possa presto risolversi per il meglio. Per tornare a lavoro e a rimettersi in pista a teatro ci sarà tempo, prima la salute e gli affetti.

Di seguito anche un post Instagram dell’artista: