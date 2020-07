Chi è Paolo Belli: vita privata e curiosità sul co-conduttore di Ballando con le Stelle

Curiosità e vita privata di Paolo Belli: la moglie, il figlio e tutto quello che non sapete sul cantante dei Ladri di Biciclette!

Nato a Formigine, in provincia di Modena, il 21 marzo del 1962 sotto il segno dell’Ariete, Paolo Belli è autore di successi musicali oltre che protagonista di trasmissioni televisive amate dal pubblico. È senza dubbio uno dei personaggi tv più apprezzati degli ultimi anni grazie alla sua musica sempre nuova, spiritosa, gioiosa e energica. Dal gruppo Ladri di biciclette, alle partite del cuore, passando per Ballando con le Stelle (che ha co-condotto per molti anni in coppia con Milly Carlucci), ama tenere il suo privato lontano dagli occhi indiscreti di telecamere e gossip.

Molto chiacchierato, anche per via della sua vita privata, del suo figlio adottivo e della sua fortunata storia d’amore con la moglie Deanna: ecco tutto ciò che abbiamo scovato sul cantante e musicista swing più amato d’Italia!

Paolo Belli: vita privata

Mentre i progetti lavorativi di Paolo trovano sempre nuovi spunti, idee e progetti, in famiglia regna la serenità e l’amore al fianco della storica compagna di vita, Deanna, da lui definita una roccia. Insomma, una donna straordinaria al suo fianco sin dagli anni ’80.

Paolo Belli

Molto toccante anche la vicenda dell’adozione: lui e la moglie hanno adottato Vladik, un ragazzo di origini bielorusse arrivato in Italia ad appena otto anni. Con lui hanno creato un forte legame e lo stesso Paolo amava raccontare la felicità apportata nella famiglia dall’arrivo del giovane.

Una volta cresciuto, il ragazzo ha deciso di tornare nella sua terra, seguendo il suo cuore. Il motivo, infatti, è presto detto: si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e l’ha seguita tornando nel suo Paese d’origine. “Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone“, aveva raccontato a Top.

Nonostante la tristezza e la nostalgia, Paolo ha dichiarato alle telecamere di essere felice della serenità e dell’amore trovato da Vladik. Il legame della famiglia resta molto forte e la distanza non inficia minimamente l’amore e l’affetto che li unisce.

Chi è la moglie di Paolo Belli, Deanna?

Deanna Belli è la donna che sta al fianco di suo marito da molti anni. Su di lei non si conosce quasi nulla, nemmeno la data di nascita, ma sappiamo che non lavora nel mondo dello spettacolo e che non ha profilo social.

Il matrimonio tra di loro va avanti fin dagli anni ’80, ma non c’è mai stata un crisi o un momento di incertezza: i due, più innamorati ed uniti che mai, appaiono sempre sereni.

La biografia di Paolo Belli in 8 curiosità

– È un tifoso sfegatato della Juventus; nel 2007 ha interpretato l’inno ‘Juve (storia di un grande amore)‘, che la squadra di calcio ha cominciato ad usare a partire proprio da quell’anno.

– Attivissimo su Instagram, condivide spesso foto della sua dolce metà, dei suoi cani o della sue passioni (una su tutte, il ciclismo!).

– Da sempre appassionato di musica, ha preso le suo prime lezioni di pianoforte a soli 6 anni. Poi ha anche frequentato il conservatorio. La sua famiglia (papà Guido, mamma Piera e zio Luigi) non lo hanno mai scoraggiato dal fare musica. La nonna, contadina, invece, gli ha insegnato l’importanza del silenzio, come raccontò a Vanity Fair.

– La sua carriera in tv è stata lanciata da Giorgio Panariello, quando lo ha visto a una convention dove suonava insieme alla sua band e lo ha voluto per il suo show Torno Sabato.

– Ha un diploma da perito elettronico, ma i lavori in casa non sono il suo forte!

– Prima di sfondare come musicista ha lavorato come elettricista in una fabbrica di piastrelle.

– Per un po’ ha sfoggiato un orecchino ma non per vezzo o per moda, ma perchè…aveva perso una scommessa! (credeva che non sarebbe mai andato a Sanremo e invece ci è arrivato nel 1989).

– Non si sa con esattezza dove viva, ma si presume sia nella città di Carpi, né a quanto ammonti il suo patrimonio.

– Come si può vedere dalle foto che posta sui social, Belli è amante del ciclismo. Lo vediamo spesso in bici che pedala da solo e in compagnia a volte, ed è uno degli inviati della Rai per seguire il Giro D’Italia.

La carriera di Paolo Belli

Con i Ladri di Biciclette ha pubblicato 2 album: Ladri di Biciclette (1989) e Figli di un do minore (1991), per poi dedicarsi alla carriera solista (ha all’attivo 13 album da solista). Il suo debutto è del 1989 quando partecipa insieme alla sua band al Festival di Sanremo. In tv, invece, tra i suoi principali successi ricordiamo la conduzione di trasmissioni come Torno sabato, Ballando con le stelle, Telethon, L’attesa.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.