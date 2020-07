Forse non l’avete vista spesso, perché conduce una vita lontana dai riflettori, ma Deanna Belli è al fianco di un uomo molto famoso della tv! Scopriamo chi è…

Forse il suo cognome (acquisito) vi dirà qualcosa, forse no, ma siamo certi che tutti, almeno una volta, avete visto il grande amore di Deanna Belli. Partiamo ala scoperta della storia di una donna che non lavora nel mondo dello spettacolo, ma vi è comunque dentro… Iniziamo proprio dalle origini, anche se qualche nota della sua identità sembra sfuggire…

Chi è Deanna Belli?

Della biografia di Deanna Belli non si sa praticamente nulla, essendo decisamente lontana dal fuoco dei media. Eppure, la sua storia personale ha a che fare con il jet set per via delle nozze ‘celebri’ che l’hanno vista felice protagonista…

Qual è la data di nascita di Deanna Belli? Non si sa con certezza, anche perché lei non ha alcun profilo sui social che possa rivelare questo dettaglio (e molti altri). Una donna dai mille misteri, con una sola, grande verità romantica impossibile da nascondere!

Fonte foto: https://www.instagram.com/paolobelli_official/

Chi è il marito di Deanna Belli?

Lo sappiamo, a questo punto siete curiosi di sapere chi è il marito di Deanna Belli. Ebbene, eccovi accontentati: si chiama… Paolo Belli! Già, proprio il famoso Paolo Belli dei Ladri di biciclette e di Ballando con le stelle!

La coppia non ha mai vissuto alcuna crisi coniugale, nonostante un matrimonio che va avanti dagli anni ’80. Non hanno figli ma ne hanno adottato uno, Vladik, di origini bielorusse. Con lui hanno uno splendido rapporto, anche se ha scelto di tornare nel suo Paese per amore…

Nel 2014, Paolo Belli ha svelato alcune chicche sulle sue nozze alla rivista Top: “Io e mia moglie abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni“…

4 curiosità su Deanna Belli

-Deanna Belli non ha profili Facebook o Instagram ufficialmente riconducibili a lei, ma le uniche foto che si trovano sul web sembrano essere quelle postate dal marito…

-Elegante e riservata, non ha mai dato in pasto alla stampa la sua vita privata, scelta condivisa con Paolo.

-Nei panni di moglie, secondo quanto svelato dal suo uomo, ha sempre sostenuto ogni scelta professionale di Paolo Belli, incoraggiandolo sempre!

-Non si sa dove viva insieme al marito, e nemmeno il suo patrimonio.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/paolobelli_official/