Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Lele Sarallo, uno degli italiani più affermati e seguiti di YouTube! Ecco chi è, tra biografia e curiosità…

Lele Sarallo è uno dei nomi di punta nel web, famoso per i suoi video a metà fra il tragico e il comico e dotato di un sorriso contagioso. Vi sveliamo tutto quello che si sa sul suo conto, dalle origini al successo che lo ha visto imporsi tra i più noti youtuber su scala nazionale!

Chi è Lele Sarallo e dove vive?

Lele Sarallo è nato a Latina, sotto il segno dei Gemelli, il 1° giugno 1983. Si è trasferito a Roma all’età di 21 anni, città dove vive e lavora e da dove è iniziata la sua fortunata avventura su YouTube.

A 16 anni faceva l’animatore per l’Azione cattolica di Pontinia, ed è questo che ha fatto per diverso tempo anche per feste dedicate ai bambini e nei villaggi turistici. Il rapporto con il pubblico, dunque, è una costante della sua vita…

Sapete come è proseguita la sua storia? A leggere la sua biografia, si scopre che ha iniziato a macinare consensi tra spiagge e acquapark del Lazio, mostrandosi in performance con singolari travestimenti e sketch che lo hanno reso un volto noto e amato delle stagioni estive. Ma c’è di più: ha iniziato a lavorare come vocalist nelle principali discoteche del Lazio.

Fonte foto: https://www.instagram.com/LeleSarallo/

Sapete che ha anche diretto il primo corso per aspiranti vocalist in Italia? La carriera di Lele Sarallo è un mosaico di successi ed esperienze, oltre che di competenze. La sua prima esperienza come attore è datata 2002, con L’Orso di Chekov (diretto da Vincenzo Castrechini). Al cinema il suo volto è nel film Ti stimo fratello, di Giovanni Vernia, e in Viva l’Italia di Massimiliano Bruno…

Chi è la fidanzata di Lele Sarallo?

Nella vita privata di Lele Sarallo c’è l’amore per Alessia, la fidanzata che con lui appare nei divertenti video sul suo canale YouTube e che è seguitissima sui social.

La coppia condivide spesso scatti a due su Instagram, dove emerge la loro grande intesa. Tante le immagini che regalano risate e spensieratezza ai follower, motivo che li ha resi entrambi molto apprezzati sul web.

Altre 3 cose da sapere su Lele Sarallo

– Lele Sarallo è stato Vj per Life Television, su Sky, e ha vinto il premio come “Miglior Vocalist Uomo Italiano 2015” ai Dance Music Awards!

– Tra le declinazioni del suo talento, la musica: scrive canzoni fin dall’infanzia e suona la chitarra (ha frequentato il Conservatorio Respighi di Latina) e ha firmato un album di inediti, Libera Musica, uscito nel 2008 e arrangiato da Pio Spiriti (musicista di Claudio Baglioni!).

– Nel 2012 ha partecipato come concorrente nel programma Avanti un Altro!, condotto da Paolo Bonolis.

