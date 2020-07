Beatrice De Masi è una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. In passato ha preso parte anche al programma Veline, di Ezio Greggio.

Lunghi capelli mori, bocca a cuore e fisico da pin-up: ecco chi è Beatrice De Masi una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. Se pensate che la De Masi sia un volto nuovo del piccolo schermo, beh vi sbagliate. Nel suo passato, infatti, c’è stata la partecipazione al programma Veline, condotto da Ezio Greggio, anche se non è riuscita ad arrivare alle fasi finale del programma. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Beatrice De Masi

Classe 1993, Beatrice De Masi è originaria di Velletri, in provincia di Roma, dov’è nata il 4 marzo sotto il segno dei Pesci. Fin da piccola sognava il mondo dello spettacolo e della televisione? Non lo sappiamo, in verità, dal momento che le informazioni che abbiamo sul suo conto sono molto scarne.

Sappiamo, però, che per la De Masi il lavoro è molto importante tanto che lavora in qualità di assistente in uno studio medico, specializzato nel settore estetico. Ma non è tutto, perché nel tempo libero Beatrice, insieme a una sua amica, si occupa anche di uno shop online.

La vita privata di Beatrice De Masi

Beatrice De Masi è fidanzata? La risposta è no. In precedenza, però, ha avuto una relazione, non sappiamo quanto tempo sia durata, con un pilota: Daniele Di Amato.

Come si sono conosciuti i due? Sembrerebbe all’interno di un noto locale della capitale in cui entrambi erano ospiti. Ad averli presentati, inoltre, sembra essere stato un amico in comune.

La De Masi, inoltre, su Instagram posta tantissime foto dove le piace mettere in risalto il suo fisico super allenato e definito. All’interno del villaggio dei fidanzati, inoltre, la De Masi ha avuto un feeling particolare con Alessandro Medici, il fidanzato di Sofia.

4 curiosità su Beatrice De Masi

-Le piacciono i tatuaggi.

-Ha ammesso di essersi sottoposta ad alcune sedute di botox per eliminare alcune rughette.

-Le piace viaggiare.

-Lavora anche in qualità di fotomodella.

