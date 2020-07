Alessandro Medici: ecco chi è uno dei concorrenti di Temptation Island 2020

Alessandro Medici è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ha deciso di partecipare alla trasmissione con la compagna Sofia.

La prima cosa che colpisce nel vedere Alessandro Medici è come il suo sguardo si posa su quello di Sofia, la compagna della sua vita. Se non avete capito di chi stiamo parlando ve lo spieghiamo noi. Lui si chiama Alessandro Medici e insieme alla compagna Sofia ha deciso di prendere parte all’edizione 2020 di Temptation Island. Un viaggio, quello nel programma condotto da Filippo Bisciglia, che i due hanno deciso di compiere per capire se la loro relazione è destinata ad andare avanti oppure no. Per Alessandro, inoltre, la partecipazione allo show di Maria De Filippi rappresenta la primissima volta in un programma televisivo. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Alessandro Medici

Classe 1973, Alessandro Medici è originario di Perugia anche se non sappiamo precisamente quando. Alessandro, infatti, ha deciso di disattivare tutti i suoi account social, sia Instagram che Facebook e risulta difficile reperire qualche notizia in più su di lui.

Cosa fa nella vita? Alessandro lavora nell’attività di famiglia, è un macellaio e non ha mai avuto molti grilli per la testa. Infatti per lui, la partecipazione al programma di Maria De Filippi, rappresenta la primissima volta in una trasmissione televisiva.

La vita privata di Alessandro Medici

Alessandro Medici è fidanzato con Sofia, sua compagna dal 2016. Non sappiamo come i due si siano conosciuti, ma sembra essere stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Tra Alessandro e Sofia, inoltre, c’è una differenza d’età di 17 anni e questo li ha portati a vivere una relazione alquanto altalenante. Nel video di presentazione sul profilo Instagram di Temptation Island, inoltre, proprio Alessandro ha raccontato di aver scoperto un tradimento da parte di Sofia che li ha portati a stare distanti per ben 6 mesi.

Dopodiché hanno deciso di continuare la loro relazione anche se entrambi vogliono capire se tra loro è vero amore o meno. Inoltre Alessandro in passato è stato sposato, per circa 20 anni, con una donna con cui ha avuto due figli di 20 e 24 anni.

3 curiosità su Alessandro Medici

-Nonostante la separazione ha ammesso di avere un buon rapporto con la sua ex moglie.

-Gli piace tantissimo viaggiare.

-Nonostante lui e Sofia siano fidanzati da 4 anni ancora non sono andati a convivere.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita/