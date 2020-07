Anna Boschetti: ecco chi è la concorrente di Temptation Island

Anna Boschetti è una delle concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Nella vita, Anna, è una parrucchiera ed è fidanzata con Andrea Battistelli.

Parrucchiera e mamma di professione: ecco chi è Anna Boschetti, una delle concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Se il volto di Anna non vi fa venire in mente nulla, beh non vi preoccupate perché per la giovane donna il reality show rappresenta la sua primissima volta in un programma televisivo. Fidanzata da 10 anni con il compagno Andrea Battistelli, inoltre, Anna ha deciso di partecipare per cercare di capire se sia l’uomo della sua vita oppure no. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Anna Boschetti

Classe 1083, Anna Boschetti è originaria di Roma, ma non sappiamo precisamente quando sia nata dal momento che ha scelto di non voler condividere questa informazione sui social.

Cosa fa nella vita? La Boschetti è una parrucchiera anche se non sappiamo in quale salone della capitale lavori. Le notizie che abbiamo su di lei e sulla sua vita privata, inoltre, sono molto scarne dal momento che non fa parte del mondo dello spettacolo.

La sua partecipazione a Temptation Island, inoltre, è stata dettata essenzialmente dal desiderio di capire se Andrea Battistelli fosse l’uomo della sua vita o meno.

Anna, infatti, nel video di presentazione ha lamentato la mancanza d’interesse del proprio compagno nel voler costruire una famiglia con lei.

La vita privata di Anna Boschetti

Anna Boschetti è fidanzata? La risposta è sì e il suo compagno si chiama Andrea Battistelli. Tra i due, inoltre, ci sono ben 10 anni di differenza e proprio questo li ha portati spesso a scontrarsi e ad avere divergenze di opinione.

Come si sono conosciuti? Tra i due è stato un vero e propri colpo di fulmine, scoccato all’interno del ristorante di lui, dove Anna era andata a trascorrere una serata con le amiche.

Da quel momento, infatti, non si sono più lasciati. Anche sui social, in particolar modo su Instagram, la Boschetti pubblica spesso foto con Andrea a cui dedica anche delle dolci parole.

In precedenza, inoltre, la Boschetti ha avuto un’altra relazione importante da cui sono nate anche due figlie, la cosa più importante che ha.

Chi è Andrea Battistelli, fidanzato di Anna Boschetti

Classe 1993, Andrea Battistelli è nato a Roma. Nella vita è uno chef e lavora nel ristorante di famiglia insieme ai genitori e al fratello Pierluigi. Senza troppi grilli per la testa, Battistelli è uno dedito molto al lavoro che sta cercando di realizzare i propri sogni e progetti.

Battistelli, inoltre, all’interno del villaggio dei fidanzati a Temptation Island ha ammesso di essere molto innamorato della sua compagna e di avere un rapporto splendido con le sue due figlie.

4 curiosità su Anna Boschetti

-Ama viaggiare.

-Il tempo libero che ha a disposizione cerca di trascorrerlo con le sue figlie e il proprio compagno.

-La sua stagione preferita? L’estate.

-Le piacciono i tatuaggi e ne possiede diversi.

