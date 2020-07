Andrea Battistelli è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Nella vita è uno chef ed è fidanzato con Anna Boschetti, più grande di lui di dieci anni.

Faccia da bravo ragazzo, la passione per il suo lavoro e l’amore per la sua fidanza, Anna Boschetti: ecco chi è Andrea Battistelli uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Per Andrea e la sua compagna, inoltre, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, rappresenta la primissima volta in uno show televisivo. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Andrea Battistelli

Classe 1993, Andrea Battistelli è originario di Roma anche se non sappiamo precisamente quando sia nato, dal momento che ha scelto di non divulgare la sua data di nascita completa sui social.

Fonte foto: https://www.instagram.com/andrea.batti/

Cosa fa nella vita? Come ha dichiarato lui stesso nel programma di Temptation Island, lavora nell’azienda di famiglia. I genitori di Andrea, infatti, possiedono un ristorante in cui anche il fratello maggiore, Pierluigi, lavora.

Per Andrea, inoltre, il programma condotto da Filippo Bisciglia rappresenta la primissima volta in un contesto televisivo, dal momento che prima di adesso non aveva mai preso parte a nessuno show nel mondo dello spettacolo.

La vita privata di Andrea Battistelli

Andrea Battistelli è fidanzato? La risposta è sì. La sua compagna si chiama Anna Boschetti e tra i due ci sono ben 10 anni di differenza. Secondo alcuni racconti fatti all’interno del programma di canale 5, inoltre, sembra che tra i due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Luogo del primo incontro sembra essere stato proprio il ristorante di Andrea, dove Anna si è recata per una cena e da lì non si sono più lasciati. La differenza d’età, però, li ha portati a desiderare cose diverse: se da un lato Anna vorrebbe costruire una famiglia con lui, dall’altro Andrea pensa ancora al lavoro e a godersi la sua vita spensierata.

Su Instagram, inoltre, spesso posta foto in compagnia non solo di Anna ma anche dei figli della sua compagna con cui ha uno splendido rapporto.

Chi è Anna Boschetti, fidanzata di Andrea Battistelli

Classe 1983, Anna Boschetti è originaria di Roma e nella vita è una parrucchiera. Dal 2018 è fidanzata con Andrea Battistelli, con cui ha deciso di partecipare all’edizione 2020 di Temptation Island.

Alle spalle, inoltre, Anna ha avuto una relazione molto importante che l’ha portata anche a diventare mamma di due bellissimi figli che lei adora. Ha deciso, inoltre, di partecipare al programma di canale 5 per capire se Andrea sia l’uomo della sua vita oppure no.

5 curiosità su Andrea Battistelli

-Ama cucinare e sperimentare sempre piatti nuovi.

-Gli piace tantissimo viaggiare. Una delle sue mete, estive, preferite è la Spagna, in particolar modo Ibiza.

-Ama gli animali.

-Oltre ad avere un fratello ha anche una sorella di nome Serena.

-Ha un rapporto splendido con la sua famiglia.

