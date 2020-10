Scopriamo cosa c’è da sapere su Paolo Bonolis: dalla vita privata all’infanzia, passando per alcune curiosità sulle sue amicizie e sulla sua storia!

Nato il 14 giugno 1961 (Gemelli), Paolo Bonolis è tra i conduttori televisivi più apprezzati ed amati del piccolo schermo italiano. La sua è stata una carriera segnata da bravura, stile e improvvisazione, il tutto sempre sotto il segno di una grande professionalità e anche di una immensa simpatia.

Scopriamo alcune curiosità sul conduttore televisivo, dall’infanzia alla vita privata!

Chi è Paolo Bonolis: programmi TV e biografia

Non tutti lo sanno, ma sebbene sia nato a Roma, la sua famiglia aveva origini rumene, tant’è che il loro cognome era originariamente Bonoli. La S fu acquisita quando i suoi avi si trasferirono in Sardegna.

Paolo, figlio unico, nasce però nella capitale italiana, e fin da subito si dimostra uno studente modello: dopo il classico si iscrive a Giurisprudenza, ma cambierà l’indirizzo in Scienze Politiche e conseguirà la laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Nel 1980 comincerà la sua avventura televisiva in Rai, dove a soli 19 anni conduce la trasmissione per ragazzi 3, 2, 1… contatto!

Nel 1982 passerà a Mediaset, e poi nel ’94 di nuovo alla Rai e così ancora nel 1996, quando diventa il conduttore di Tira e Molla su Canale 5.

In generale si contano più di 40 programmi condotti da Bonolis, e tra i più famosi, oltre a quelli già citati, ricordiamo Scherzi a Parte, Avanti un altro!, Domenica In, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e tanti altri ancora!

Quanto guadagna Paolo Bonolis: lo stipendio

Sono stati tantissimi i programmi condotti da Bonolis, che nel giro di vent’anni è diventato uno dei conduttori più pagati (e amati) in tutta Italia. Impossibile infatti stabilire il patrimonio di Paolo Bonolis, dal momento che, secondo Italia Oggi, guadagnerebbe all’incirca 9 milioni di euro, ma che già nel 1988 il suo compenso era di 18 miliardi di lire annui!

Paolo Bonolis in 9 curiosità

-È molto amico di Elena Santarelli, e ha fatto visita in ospedale al piccolo figlio della showgirl, malato di cancro. Elena Santarelli gli ha dedicato un post su Instagram.

“Grazie Paolo, oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande.”

Paolo Bonolis

-Su Instagram non si sbottona troppo sulla sua vita privata, ma adora i suoi figli ed è stato sorpreso da Diva e Donna mentre, commosso, assisteva ad una gara di sua figlia Silvia.

-Sua moglie Sonia Bruganelli ha rivelato che la loro bambina, Silvia, ha subito un delicato intervento al cuore poco dopo la sua nascita. “Il post operatorio è stato problematico e l’ha portata ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Abbiamo faticato molto, ma ora stiamo gioendo di tutti i suoi progressi”, aveva raccontato a Gente.

-È un tifoso sfegatato dell’Inter.

-Ha rivelato a L’Intervista che da piccolo avrebbe sofferto di balbuzie, e che questo sarebbe stato un grosso problema per gran parte della sua vita sociale. Ma proprio grazie alla recitazione, a 12 anni ha sconfitto il problema.

-Da balbuziente… al Guinness World Record. Pensate che non solo il conduttore ha risolto i suoi problemi, ma anche sviluppato una parlantina da record: nel 2010, infatti, ha battuto il record del maggior numero di parole dette in un minuto, per l’esattezza, 332.

-Con la sua storica ex Laura Freddi ha mantenuto ottimi rapporti, e quando si sono incontrati in occasione del Tennis & Friends di Roma nel 2017, il conduttore ha abbracciato e accarezzato il pancione della sua ex, all’epoca incinta del suo compagno Leonardo.

-Per quanto riguarda la TV, invece, sappiamo tutti qual è il suo compagno storico. Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono conosciuti a un provino dove il secondo si è presentato per un audizione canora. Ecco il video dove Paolo ricorda il momento:

-Ha scritto un libro dal titolo Perché parlavo da solo, che parla della sua vita.

La vita privata di Paolo Bonolis: figli, mogli e…

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi conosciuta durante il programma cult Non è la Rai.

“Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”, ha raccontato a Vanity Fair la showgirl.



Dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli, che è diventata ufficialmente la moglie di Paolo Bonolis nel 2002. Dal matrimonio sono nati altri tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Silvia ha delle disabilità, e ha anche partecipato alle Special Olympics dove ha vinto diverse medaglie.

Nell’ottobre del 2020 è diventato anche nonno di Theodore, figlio di sua figlia Martina.

Chi è la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli?

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice e opinionista televisiva, nota soprattutto per le sue polemiche social, dove viene spesso accusata di eccessivo esibizionismo.

Nata il 20 febbraio 1974 sotto il segno dell’Acquario, la donna si definisce molto gelosa (all’inizio della relazione, ha confessato di arrivare a chiamare Paolo fino a 8 volte al giorno) ma al tempo stesso è sicuramente una mamma premurosa e amorevole.

Dove abita Paolo Bonolis?

Insieme a sua moglie e ai loro figli, Paolo Bonolis vive a Roma in una meravigliosa villa situata in zona Lungo Tevere Flaminio, un quartiere esclusivo della Capitale in cui abitano anche altri vip come Fiorello, Amadeus e Alessia Marcuzzi.

Come riportato da Di Lei, gli ambienti della lussuosa abitazione sono arricchiti da arredi e oggetti di design a cui si aggiungono, inevitabilmente, dei giochi sparsi qua e là appartenenti ai figli del conduttore. Tra i mobili più particolari risalta un tavolino di cristallo posizionato in salotto, con le lettere S e P a fare da sostegno.