Dopo tanti rumors, anche l’annuncio ufficiale di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Ci siamo separati, ma siamo uniti”. Le parole.

“Separati, ma uniti”. Dopo i svariati rumors dei mesi scorsi, pare proprio che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis abbiano deciso di uscire allo scoperto annunciando a Vanity Fair di essersi separati. Nel corso di una bella intervista, i due volti della tv hanno annunciato il loro attuale “status”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati: l’annuncio

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Sono queste le parole che i due condividono con Vanity Fair.

Poi anche le spiegazioni: “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”, ha spiegato Sonia.

Dal canto suo, Bonolis ha aggiunto: “Cosa non ha funzionato? Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”. “Se ero dispiaciuto? Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.

La Bruganelli ha spiegato poi: “Cosa si era rotto? Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Vanity Fair:

Riproduzione riservata © 2023 - DG