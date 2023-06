Retroscena di Fiorello a proposito di Marco Mengoni e della sua mancata presenza a Viva Rai 2. La frecciata non è passata inosservata.

La stagione di Viva Rai 2, lo show di Fiorello su Rai 2 di primo mattino, sta per concludersi e nel corso di questa ultima edizione sono stati tanti gli artisti e volti vip che si sono presentati a scambiare una battuta con lo showman e gli altri componenti del programma. Chi non si è mai visto, invece, è stato Marco Mengoni che nonostante gli inviti pare abbia sempre declinato. Sui social, il conduttore ha spiegato perché e con fare ironico ha sganciato una vera e propria frecciata al vincitore di Sanremo 2023.

Fiorello, la frecciata a Mengoni

A quanto pare, Fiorello avrebbe provato per tutta la stagione di Viva Rai 2 ad invitare Mengoni in puntata ma senza avere successo.

Il retroscena è stato svelato sui social quando lo showman ha risposto ad un utente che si domandava, appunto, come mai non ci fosse mai stato l’ultimo vincitore di Sanremo in trasmissione.

“Possibile che Marco Mengoni non abbia accettato un invito di Fiorello a Viva Rai2? E per quale motivo poi? Dai, diteci se ci sarà o se a questo punto dobbiamo rinunciarci”, ha scritto un utente curioso.

Non si è fatta attendere la replica del presentatore: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo”. Tra l’ironico e, chissà, un fondo di verità, la sua risposta è subito diventata virale.

Di seguito anche il post Twitter con lo scambio di battute tra l’utente e il conduttore di Viva Rai 2:

Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo. @latarma — Rosario Fiorello (@Fiorello) June 5, 2023

