Alcune affermazioni fatte da Ivan Grieco e da Maria Sofia Federico in una diretta Twitch hanno scatenato una bufera in rete.

L’influencer ed ex volto de Il Collegio Maria Sofia Federico e lo YouTuber Ivan Grieco sono finiti nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni fatte durante una loro diretta su Twitch e in cui hanno affermato che sarebbe necessario “normalizzare l’incesto” e hanno definito “un fallimento della cultura il fatto che sia ancora visto come un tabù”.

Maria Sofia Federico e l’incesto: la bufera sui social

L’ex concorrente de Il Collegio Maria Sofia Federico è finita nell’occhio del ciclone per essersi detta favorevole all’incesto mentre lo YouTube Ivan Grieco (che la stava intervistando) ha ammesso di essere d’accordo con lei affermando:

“Io non ne farei una battaglia, semplicemente lo tollero. Se un mio amico di 25 anni mi dicesse ‘ieri ho fatto s*sso con mia madre, protetto, in modo consensuale, non mi scandalizzerei. Non gli direi ‘sei un eretico, allontanati da me, fai schifo’. Quello è il senso”. Adesso lo abbiamo ben capito.”

Le affermazioni dei due hanno scatenato una vera e propria bufera in rete, dove in tanti si sono scagliati contro di loro. A seguire Maria Sofia e Ivan Grieco avrebbero replicato via social affermando che le loro frasi sarebbero state “estrapolate” da un discorso molto più ampio e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

