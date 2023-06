Ida Platano ha tuonato contro gli haters che, in queste ore, l’hanno accusata di stare con Alessandro Vicinanza solo per convenienza.

Ormai da diversi mesi Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne in compagnia del suo nuovo fidanzato, Alessandro Vicinanza, e sembra essere più felice e convinta che mai della sua scelta. In queste ore l’ex dama del dating show ha replicato via social contro coloro che l’hanno presa di mira per via del suo legame con l’imprenditore campano, e ha tuonato:

“Mi sono stancata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere cose del tipo “Tu stai insieme a Ale solo per…”. No scordatevelo! Io mi sono sempre mantenuta da sola e da sempre. Non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare le cose nella mia vita. Sto insieme a Ale perché lo amo, se no non lo avrei neanche scelto e non per interessi vari”, e ancora: “Cambiate ogni tanto commenti se no diventa una cosa noiosa”.

Ida Platano: lo sfogo via social

Ancora una volta Ida Platano si è vista costretta a replicare contro coloro che, attraverso i social, l’hanno presa di mira per la sua storia con Alessandro Vicinanza. Oggi i due sembrano essere più uniti e affiatati che mai, e l’ex fidanzato di Riccardo Guarnieri ha difeso ancora una volta l’onestà del loro legame.

La liaison tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più, specie visto che Alessandro ha recentemente confessato di desiderare un bambino.

