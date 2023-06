Elodie ha sbottato via social dopo aver saputo che la Regione Lazio ha deciso di togliere il suo patrocinio al Pride di Roma.

La Regione Lazio ha deciso di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023 e Elodie – così come altri personaggi vip – ha sbottato in merito alla vicenda tuonando via social: “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna.”

Elodie

Elodie: il patrocinio negato al Pride

La Regione Lazio ha deciso di togliere il proprio patrocinio dal Pride 2023 che si svolgerà il prossimo 10 giugno e Elodie, così come altri personaggi pubblici, si è sfogata pubblicamente in merito alla vicenda. La decisione sarebbe stata presa dalla Regione per questioni relative al manifesto dell’evento intitolato “Queeresistenza“. La Regione avrebbe deciso di disocciarsi dall’evento e negare il proprio patrocinio perché il manifesto in questione rivendicherebbe la legalizzazione di pratiche (tuttora illegali in Italia) come l’utero in affitto.

Il sindaco di Roma Gualtieri nel frattempo ha fatto sapere: “Il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo sabato sarò in piazza per il Pride.”

