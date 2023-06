Il regista dell’Isola dei Famosi, Roberto Cenci, si è visto costretto a riprendere Enrico Papi per un comportamento da lui avuto in diretta.

L’opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Enrico Papi, non smette di far parlare di sé e nelle ultime ore il regista Roberto Cenci è stato costretto a riprenderlo in diretta. Si dà il caso infatti che Papi – forse ignaro di essere inquadrato – avrebbe iniziato a camminare all’interno dello studio. Cenci ha richiamato la sua attenzione con un secco: “Siediti!”, e il volto tv è subito tornato al suo posto.

Enrico Papi rimproverato in diretta

Che sia per le sue presunte liti con Ilary Blasi o che sia per i suoi strani comportamenti in diretta tv, Enrico Papi continua a far parlare di sé e nelle ultime ore ha finito per attirare l’attenzione generale a causa del rimprovero da lui ricevuto dal regista dell’Isola dei Famosi, Roberto Cenci.

La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi e l’opinionista non ha proferito parola sull’argomento. Di recente Papi ha rotto il silenzio in merito alla presunta maretta avuta con la conduttrice Ilary Blasi e ha smentito categoricamente la vicenda. Sarà vero? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

