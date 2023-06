Aurora Ramazzotti si è confessata con i fan a proposito del suo corpo a due mesi dalla nascita del suo bambino, il piccolo Cesare.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo scorso e di recente ha ripreso ad allenarsi. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha confessato attraverso le sue stories che non sarebbe ancora riuscita a indossare i suoi vecchi vestiti, e a tal proposito ha detto:

“Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà”, e ancora: “Vi spiego come funziona il mio cervello e il mio ottimismo quasi patologico. Io ho partorito e tre giorni dopo il mio cervello era già convinto fossi tornata come prima. Mi sono proprio dimenticata che due mesi fa avevo una pancia così e non passavo dalle porte. Per questo alla fine ero un po’ insofferente”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il cambiamento fisico dopo il parto

Aurora Ramazzotti ha ribadito via social di accettare sé stessa e il suo corpo dopo il parto e ha anche affermato che starebbe continuando a provare i suoi vecchi vestiti nella speranza, prima o poi, di poterli mettere di nuovo indosso. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche precisato via social:

“Appena partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi, nonostante veramente non mi stia niente dei vestiti vecchi, ma sto vivendo tutto questo con un’immensa serenità e accettazione del mio nuovo corpo. Quindi io continuerò a fare così continuerò a essere convinta di essere tornata come prima finché non tornerò veramente come prima. Questo è il mio metodo”.

