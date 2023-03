Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta. I due hanno annunciato la notizia ai loro fan, più felici che mai.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno annunciato al mondo la nascita del loro primo figlio, Cesare. La coppia è più felice che mai e ovviamente anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, diventati nonni per la prima volta, hanno toccato il cielo con un dito. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno dedicando i loro messaggi di auguri alla coppia.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: è nato il primo figlio

Aurora Ramazzotti ha dato il benvenuto al suo primo figlio e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla prima maternità della giovane conduttrice che, in questi mesi, ha raccontato aneddoti e retroscena sulla gravidanza attraverso i suoi canali ufficiali. Ovviamente a gioire insieme a Aurora per l’arrivo del suo primo bebè non potevano mancare anche i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, più emozionati che mai.

Lo scoop sulla gravidanza

La notizia della gravidanza di Aurora era trapelata già durante l’estate 2022 ma la figlia dei due vip non era ancora entrata nel primo trimestre e, per questo, si era vista costretta a prendere tempo prima di confermarla. Quando la notizia è stata finalmente annunciata da Aurora e Goffredo, in tanti si sono scagliati contro il settimanale di Signorini per aver anticipato la lieta notizia. Aurora ha dato prova di non essersela presa e ha realizzato un video ironico sulla questione.

Lei e Goffredo in questi mesi hanno iniziato a preparare la loro nuova casa per l’arrivo del loro bambino e non hanno nascosto le gioie e le emozioni provate nel diventare genitori. La coppia è legata da oltre 5 anni e per la figlia di Michelle Hunziker Goffredo è stato il primo grande amore.

