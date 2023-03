Chiara Nasti è nuovamente al centro di una bufera sui social: una sua battuta contro i vaccini ha fatto infuriare i followers.

Nuovo giorno, nuova bufera per Chiara Nasti. L’influencer nelle scorse ha voluto rispondere a qualche domanda dai fan, ma un suo commento sui vaccini non è passato inosservato, scatenando la furia di molti suoi followers.

Chiara Nasti, la battuta sui vaccini

Nelle scorse ore Chiara Nasti ha voluto rispondere a qualche domanda dai suoi followers. Tra le varie domande, un utente ha chiesto alla ragazza se durante la gravidanza si fosse fatta il vaccino per la pertosse. Questa è una malattia grave che può avere come conseguenza anche la morte del bambino appena nato. Per questo i medici raccomando sempre di vaccinarsi contro questa e altre patologie per evitare conseguenze gravi in gravidanza o subito dopo.

Chiara Nasti, però, non è dello stesso parere. Più volte l’influencer ha fatto intendere la sua posizione nei confronti dei vaccini e anche questa volta ha risposto: “I vaccini non li adoro così tanto, ho preferito di no”. Alle sue dichiarazione ha aggiunto anche diverse emoticon della risata.

Dopo questo risposta si sono scatenate le polemiche e Chiara è stata attaccata da chi la definisce una no vax e di aver messo in pericolo la salute del suo bambino. L’influencer, però, non sembra essere scalfita da questi commenti e rimane delle sue opinioni.

La ragazza ha da poco partorito il figlio Thiago e molto spesso si ritrova al centro di bufere sui social per le sue uscite poco carine e controverse, tra cui anche quelle legate al peso. Recentemente aveva infatti confessato di non vedere l’ora di portare a termine la gravidanza per poter tornare magra, visto che non ha mai apprezzato le forme dolci del suo pancione.

