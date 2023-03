Un ex professore di Amici ha attaccato Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: ecco di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono finiti nel mirino di un ex professore di Amici. I due sono stati attaccati per le loro poche competenze e per il fatto che non sarebbero adatti al ruolo di professori. Scopriamo chi è l’ex professore e cosa ha detto nel dettaglio.

Amici 22, le dichiarazioni contro Zerbi e Cuccarini

Nelle scorse ore un ex professore si è scagliato contro i due professori di Amici Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Di chi si tratta? Di Luca Jurman, che negli ultimi mesi ha commentato più volte cosa succede all’interno del programma. In una recente intervista a Nuovo Tv, ha raccontato nel dettaglio le sue opinioni riguardo ai due professori.

Jurman ha rivelato: “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro. Io e Zerbi siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica. Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto”.

Ha poi parlato della differenza tra una professore come Alessandra Celentano, che insegna la tecnica e i professori di canto, che secondo lui non insegnano a cantare: “Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo“.

Per il momento né Rudy Zerbi né Lorella Cuccarini hanno risposto alle accuse di Luca Jurman. Staremo a vedere se verrà fuori qualcosa durante la prossima puntata del serale, che andrà in onda sabato 1 aprile.

Riproduzione riservata © 2023 - DG