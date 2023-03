Preoccupazioni e critiche nei confronti di Federico Fashion Style, che si trova al momento in vacanza in Egitto.

Federico Fashion Style è stato travolto da centinaia di commenti preoccupati per la sua salute. Al momento infatti si trova in vacanza in Egitto, e a nessuno è sfuggito il suo nuovo fisico, molto dimagrito dopo la rottura con l’ex Letizia Porcu e il suo successivo coming out. Tra i commenti di preoccupazione, non sono mancati alcuni commenti poco carini.

Federico Fashion Style, i commenti sul fisico

Alcuni fan sono preoccupati circa le condizioni di salute di Federico Fashion Style. L’hairsylist infatti ha perso molto peso di recente e nelle ultime foto dalla sua vacanza in Egitto si nota quanto sia dimagrito. “Cosa ti è successo Federico?” commentano alcuni. Tra i fan che si preoccupano però ce ne sono altri che non perdono l’occasione per attaccarlo, con commenti poco carini sulla sua magrezza.

Un hater scrive: “Fai impressione“, un altro commento invece gli consiglia di fare più palestra essendo trooppo “molliccio”. Un altro utente si permette di scrivere: “E un mix tra : una mummia del Cairo e un gambero alla piastra”, con tanto di faccina che ride.

Tra tutti questi commenti dispregiativi sono in molti quelli che hanno preso le sue difese, invitando ad avere più rispetto e non giudicare la forma fisica di un’altra persona: “Incredibile la cattiveria della gente sotto questi commenti” e ancora “Ma perché commentate il corpo di una persona? Potete fare dei danni e non è per nulla costruttivo perché dietro ciò c’è una storia che ognuno di noi si porta”.

Federico Lauri non ha commentato tutto questo odio arrivato nei suoi confronti, essendoci già abituato. L’hairstylist continua a godersi il suo soggiorno in Egitto, forse in compagnia di qualcuno di speciale…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG