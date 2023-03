Dopo la fine della sua relazione con Piqué, Shakira sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore con un uomo conosciuto a Miami.

Shakira è pronta a voltare pagina. Dopo la fine (chiaccheratissima) della sua relazione con Gerard Piqué. la cantante colombiana avrebbe già trovato un nuovo amore. Secondo le indiscrezioni, si tratta di un uomo conosciuto a Miami: scopriamo nel dettaglio chi è questa nuova fiamma.

Shakira, la nuova fiamma dopo Piqué

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, Shakira è di nuovo in pista. La cantante ha voltato completamente pagina dalla sua ex relazione con Piquè e ora si gode la sua nuova vita negli Stati Uniti con il suo nuovo fidanzato. Dopo la fine con il calciatore, infatti, la cantante ha preso su tutti i suoi bagagli e si è subito trasferita insieme ai figli. Per il momento si trova ancora in Spagna, ma molto presto volerà in America.

Secondo le ultime indiscrezioni, Shakira avrebbe conosciuto un uomo a Miami 4 mesi fa ed è proprio per questo che la cantante ha scelto di trasferirsi negli States. Sembra inoltre che stia cercando di velocizzare le pratiche per potersi trasferire il prima possibile, forse anche già ad aprile, senza aspettare che i figli finiscano l’anno scolastico. Per il momento non si sa ancora nulla su questo ipotetico nuovo fidanzato, ma il gossip di tutto il mondo sta cercando di scoprire l’identità dell’uomo.

Quindi, mentre il matrimonio tra Piqué e la fidanzata Clara Chia Marti sembra sempre più vicino, sembra anche Shakira stia riuscendo a ricostruirsi una nuova vita. Un altro gossip che ha infiammato il web in questi giorni riguarda una presunta lite furiosa avvenuta tra la cantante e la suocera. La mamma del calciatore, che non ha mai avuto un bel rapporto con Shakira, avrebbe facilitato i tradimenti del figlio rendendo disponibile una casa per i suoi incontri clandestini.

