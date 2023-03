Edoardo Tavassi ha litigato furiosamente con Micol Incorvaia, e un gesto che non è passato inosservato potrebbe avere delle conseguenze.

Edoardo Tavassi potrebbe rischiare molto grosso per la situazione che si è venuta a creare con Micol Incorvaia. La coppia, infatti, ha avuto un litigio molto acceso, sono volate parole molto grosse e un gesto del vippone non è passato inosservato.

Edoardo Tavassi, rischia la squalifica?

Problemi in paradiso per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La coppia, che è sempre stata molto unita all’interno della casa del GF Vip, si è lasciata andare ad una litigata furiosa e Tavassi l’ha combinata grossa. Durante la notte nel van, infatti, i due hanno iniziato a discutere e presto il litigio è diventato davvero furioso. I due hanno inizialmente parlato a bassa voce per cercare di non venire sentiti dai microfoni, ma le parole di Tavassi si sono sentite eccome: “Spostati. Io esco dalla Porta Rossa stasera“.

“Sei una povera sfigata e basta! Detto questo, vai avanti così. Non me ne frega un c***o né del GF VIP né della finale c***o. Fai quello che ti pare. Tu sei una povera sfigata, questa è l’ennesima dimostrazione. Ma io mi segno tutto”, ha sbottato il vippone che ha anche accusato la fidanzata di aver compromesso le sue possibilità di vittoria.

Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta. Hai ingigantito, poi con Giaele, in confessionale, ma vattene af******o. Vai, vai, vai fallo vincere a Oriana questo GF“. Durante il litigio Tavassi è stato poi richiamato in confessionale, e quando è tornato si è tolto i microfoni. Un gesto che va assolutamente contro il regolamento del programma. Ci saranno provvedimenti, ad un passo dalla finale, per il vippone?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG