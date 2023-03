Da alcune settimane circolavano gossip su una presunta relazione tra Sofia Goggia e Massimo Giletti: ora la sciatrice ha rotto il silenzio.

Nelle scorse settimane Sofia Goggia e Massimo Giletti sono tornati al centro del gossip per un loro presunto flirt. I gossip avevano iniziato a circolare per alcune uscite fatte da entrambi, che sembravano in qualche modo combaciare. Ora Sofia Goggia ha rotto il silenzio su questa presunta relazione, e le sue parole non lasciano dubbi.

Sofia Goggia, le parole su Massimo Giletti

Girano ormai da diverse settimane le notizie su una presunta relazione tra Sofia Goggia e Massimo Giletti. Il giornalista, intervistato a Belve, aveva infatti fatto intendere che nella sua vita ci fosse una donna. Alla domanda di Francesca Fagnani “Si può dire che è in pista?“, Giletti aveva risposto in modo abbastanza criptico: “Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati”.

Pochi giorni prima, intervistata dal settimanale Di Più, la sciatrice aveva detto: “Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica“.

Erano bastate queste parole da entrambi per alimentare le voci su una presunta relazione tenuta ben segreta e lontana dai riflettori. Come stanno davvero le cose? A parlarne è stata la Goggia, che intervistata da Oggi, ha messo ben in chiaro la verità, smentendo ogni cosa. “Stiamo parlando del niente di niente”, ha dichiarato, aggiungendo: “Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto”. Insomma, una riposta ben chiara che non lascia più alcun dubbio.

