In occasione della giornata mondiale del pianoforte, Giovanni Allevi ha pubblicato un post parlando della sua malattia.

Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia sui social, e lo fa in occasione della giornata mondiale del pianoforte. Il compositore ha pubblicato un video di una sua esibizione a teatro, accompagnato da un messaggio commovente e toccante.

Giovanni Allevi, il messaggio sulla sua malattia

Giovanni Allevi sta combattendo ormai da diverso tempo con un mieloma multiplo, diagnosticatogli lo scorso giugno. In questi difficili mesi il compositore ha raccontato diverse volte il suo percorso con la malattia, che non gli permette più di suonare il pianoforte. Nelle scorse ore, in occasione proprio della giornata mondiale del piano, ha pubblicato un video sui social con un toccante messaggio:

“Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni”.

Non è la prima volta che il compositore, che il prossimo 9 aprile compirà 54 anni, parla a cuore aperto ai suoi fan della sua malattia: “È un dolore fisico a tratti insostenibile e una battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana”. Recentemente aveva anche confessato di voler scrivere una musica proprio ispirata al suo mieloma: “Dal mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza”, aveva spiegato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG