Elena Di Cioccio ha confessato di essere sieropositiva: in una recente intervista si è aperta raccontando alcuni dettagli della malattia.

Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda il 28 marzo, Elena Di Cioccio ha confessato durante il suo monologo di essere sieropositiva da 21 anni. In una recente intervista a Vanity Fair, l’attrice ha raccontato più nel dettaglio la sua malattia, raccontando anche alcuni tragici momenti del suo passato.

Elena Di Cioccio, l’intervista

Elena Di Cioccio è riuscita, dopo anni, a parlare pubblicamente della sua malattia. Sieropositiva da ormai 21 anni, oggi non vive più con la vergogna e il bisogno di nascondersi. In un’intervista a Vanity Fair si è aperta, raccontando di aver scoperto la sua sieropositività a 26 anni:

“Era l’11 febbraio 2002 quando ho saputo dagli esami del sangue, che facevo ogni sei-otto mesi, compreso il test per l’Hiv, che ero infetta. Era sconcertante perché all’epoca ero un’integralista, temevo le malattie a trasmissione sessuale e mi proteggevo. Avevo convinto anche il mio nuovo fidanzato a fare il test. Peccato che tra l’ultimo esito negativo e quel ragazzo qualcosa è andato storto”.

Toccando il tema dei fidanzati, Di Cioccio ha raccontato di un episodio devastante, quando un suo ex la picchiò a sangue lasciandola sull’asfalto: “Ogni carnefice ha bisogno di una vittima e viceversa, io con la mia autostima sottozero ero una facile preda. Ci concentriamo sempre sulle botte e poco sulla violenza psicologica. Avere paura tutti i giorni che stia per succedere qualche cosa è un continuo fare a pezzi la tua autonomia. Io avevo toccato il fondo“.

Da questo al pensiero del suicidio è un attimo: “Ricordo bene quel giorno, io con i piedi che sporgono dal cornicione del palazzo dove ero cresciuta, e il suo messaggio: “Adesso mando a tutti i numeri della mia rubrica, che è quasi identica alla tua, che sei una sieropositiva di me**a”.

Oggi l’attrice è completamente fuori pericolo di vita, anzi, con le nuove terapie e con i passi avanti della medicina negli anni, non rischia più di infettare: “Io oggi, dopo anni di terapia antiretrovirale, non posso infettare, posso avere rapporti senza preservativo, e potrei partorire in modo naturale”.

