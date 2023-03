L’ex factotum di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla è dovuto tornare in tribunale: non pagherebbe gli alimenti al figlio.

Andrea Piazzolla rischia il processo. L’ex assistente di Gina Lollobrigida è stato chiamato in causa dalla madre di duo figlio, che l’uomo ha riconosciuto solamente due anni fa. L’accusa sarebbe di non aver pagato gli alimenti al bambino come da accordi.

Andrea Piazzolla in tribunale, le accuse dell’ex

Andrea Piazzola è finita di nuovo in un’aula di tribunale. Questo volta però la causa non c’entra nulla con Gina Lollobrigida, ma riguarderebbe il suo mancato pagamento degli alimenti al figlio. Nella giornata di ieri 29 marzo, l’ex assistente dell’attrice è stato portato in tribunale da Sara Urriera. La donna è la madre di suo figlio, che oggi ha 14 anni e che Piazzola ha riconosciuto come suo solo nel 2021. A quanto pare l’uomo si sarebbe rifiutato di fornire sostegno economico a suo figlio per molti anni.

I due si sono conosciuti nel 2008 ma stando a quanto aveva raccontato la donna, Piazzolla l’avrebbe abbandonata mentre era già incinta. L’uomo è stato poi obbligato a fare un test del DNA, che lo costrinse ad identificarsi come il padre del bambino. Il tribunale aveva quindi imposto un assegno di mantenimento, che però non è mai arrivato.

L’uomo si è infatti dichiarato indigente per anni, evitando di versare i soldi al figlio. Urriera ha spiegato: “Lui però non ci ha mai aiutato economicamente, non lo fa ancora, neanche dopo la sentenza”.

Oggi, dopo la morte di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla si ritrova con una somma di denaro molto alta, per questo l’ex ha deciso di riportare l’uomo in tribunale.

Riproduzione riservata © 2023 - DG