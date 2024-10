Cinema in lutto: addio allo storico attore di Baywatch

Addio al famoso attore di Baywatch Michael Newman. L’uomo è deceduto a seguito di problemi di salute che lo tormentavano da tempo.

Tragica morte nel mondo del cinema: si è spento il famoso attore di Baywatch, Michael Newman. Da quanto si apprende, l’uomo è scomparso all’età di 68 anni a causa di complicazioni dovute al morbo di Parkinson, malattia che gli è stata diagnosticata nel 2006. La notizia è stata confermata da un suo amico, Matt Felker, che tra le altre cose ha diretto la docuserie “After Baywatch: Moment in the Sun”.

Morto Michael Newman: l’annuncio

Michael Newman

Un lutto terribile ha colpito il mondo del cinema: è morto l’attore Michael Newman, storico volto di Baywatch. A rendere noto il decesso del 68enne è stato il suo amico Matt Felker che ha rivelato alla rivista People che l’attore è venuto a mancare “per complicazioni cardiache” nella serata di domenica 20 ottobre 2024.

Proprio Felker ha aggiunto a People: “Ho avuto modo di vedere Mike l’ultima volta che era cosciente, lui mi ha guardato e in tipico stile Mike ha detto: ‘Sei giusto in tempo’”. Secondo il racconto dell’uomo, l’attore è morto “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”.

La carriera, la curiosità su Baywatch e la malattia

Nato a Los Angeles, Newman ha ottenuto la notorietà globale negli anni ’90 grazie al ruolo di Newmie, apparendo in 150 episodi della serie cult Baywatch. Da notare come l’uom sia stato l’unico membro del cast a lavorare veramente come bagnino anche nella vita reale.

Nel 2006, all’età di 50 anni, a Newman era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Sulla patalogia che lo aveva colpito era stato lui stesso a dire qualcosa nella docuserie ‘After Baywatch: Moment in the Sun’: “Questa malattia terminale mi ha concesso molto tempo per riflettere, cosa che forse non volevo, ma mi ha portato saggezza. Il mio corpo è cambiato così lentamente che quasi non me ne accorgo, eppure mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è ormai diventato il centro della mia vita» aveva aggiunto”.