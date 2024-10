La new entry al Grande Fratello stupisce tutti fin da subito. Le curiose dichiarazioni di Maica Benedicto arrivata dal Gran Hermano.

Uno scambio tra Grande Fratello e Gran Hermano, la versione del reality spagnola, sta destando grande attenzione nel pubblico di Canale 5. In particolare per l’ingresso nella Casa di Cinecittà di Maica Benedicto. La ragazza si è subito messa in evidenza con i vari concorrenti anche per alcune curiose dichiarazioni…

Maica Benedicto conquista tutti al Grande Fratello.

Grande Fratello logo

Appena entrata nella Casa del GF, per Maica è stato tempo di presentazioni. La ragazza, arrivata dal Gran Hermano tra lo stupore generale, è stata accolta benissimo da tutti i coinquilini che fin dalle prime battute l’hanno trattata molto bene.

Tra la giovane e il resto del gruppo sembra essersi instaurato un bel rapporto con discorsi, mezzo in italiano e mezzo in spagnolo, che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori ma allo stesso tempo anche gli stessi concorrenti.

Maica ha fatto capire di avere una fissazione per la pulizia e per questo si è offerta più volte di pulire il bagno e di farlo in modo impeccabile con tanto di candeggina. Ma non solo. A far discutere anche il discorso legato ai rapporti intimi…

Le analisi prima dei rapporti

La Benedicto, infatti, ha svelato, anche spinta dal resto dei concorrenti, di avere una fissa per la “pulizia” anche delle analisi del sangue, soprattutto prima di avere dei rapporti intimi con qualcuno. Chiacchierando con alcuni inquilini, Maica ha quindi svelato di far fare (o forse di fare anche lei in primis) le analisi ai futuri partner. “No no, anche prima”, sembra rispondere la ragazza incalzata.

Tommaso ha poi scherzato chiamando in causa Enzo Paolo: “Prima di andare con qualcuno… Comunque tutti noi abbiamo fatto le analisi prima di entrare. Enzo Paolo ad esempio è pulito, parlo di analisi (ride ndr)”.