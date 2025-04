Una risposta decisamente inattesa in tv da parte di Veronica Maya per parlare degli interventi estetici fatti ed eseguiti da suo marito.

Presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico e per i presunti troppi ritocchi effettuati, specie al viso, Veronica Maya ha avuto modo di rispondere durante l’ultima puntata andata in onda di ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1. La showgirl, infatti, in una clip prima della sua esibizione, ha raccontato le tante critiche ricevute salvo poi lanciarsi anche in una battuta che ha spiazzato i presenti.

Veronica Maya: le critiche per i ritocchi

Protagonista insieme alle altre colleghe della nuova trasmissione di Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’, Veronica Maya è stata protagonista sia con le sue esibizioni sia per uno sfogo legato alle critiche ricevute di recente per i presunti troppi ritocchi che ne avrebbero modificato eccessivamente l’aspetto fisico, specie il suo viso.

Veronica Maya – www.donnaglamour.it

“Sul viso mi hanno attaccato troppo. Ho fatto un po’ di botulino e per questa storia mi hanno attaccata”, ha spiegato la donna in un filmato andato in onda su Rai 1 prima della sua esibizione a ‘Ne vedremo delle belle’. E ancora: “Ho rifatto il seno ogni volta che ho allattato. Ho un marito che fa questo di mestiere e non ne ho mai fatto mistero. […] Tra un mese, il botox al sopracciglio mi va via. Se non voglio rifarlo, non lo rifaccio. Se voglio rifarlo, lo rifaccio. È un problema mio”.

“Pago in natura”: la frase a sorpresa

A seguito di questa clip, però, l’argomento ritocchi è proseguito con la Maya che ha dato vita ad un siparietto decisamente divertente con Frank Matano. Proprio il giudice ha fatto ironia chiedendo alla showigirl: “Quando tuo marito ti fa gli interventi, la fa la fattura?”. Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è il modo di rispondere della bella Veronica: “Pago in natura“, ha detto. “Si può dire a questa ora vero? Ormai è tardi…”. Una replica da applausi ma che, allo stesso tempo, ha lasciato spiazzato tutto lo studio.