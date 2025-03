“Si è rovinata”: Veronica Maya irriconoscibile in televisione

Protagonista a ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1, Veronica Maya ha fatto parlare i telespettatori per il suo aspetto fisico.

Non solo le prime polemiche per la classifica finale di ‘Ne vedremo delle belle’, il nuovo programma di Rai 1 con Carlo Conti e dieci showgirl. La trasmissione ha destato particolare attenzione anche per l’aspetto delle varie partecipanti. Nel dettaglio, diversi telespettatori e utenti social hanno avuto da ridire su Veronica Maya e il suo volto, per alcuni “rovinato” dalla chirurgia.

Veronica Maya a ‘Ne vedremo delle belle’

Subito emozioni, show e anche polemiche dopo la prima puntata di ‘Ne vedremo delle belle‘ su Rai 1 con Carlo Conti. La trasmissione con dieci showgirl ha portato l’effetto desiderato: tutti ne parlano. In particolare, sui social, l’attenzione è stata attirata da Veronica Maya che è riapparsa in tv dopo qualche tempo di assenza.

Veronica Maya – www.donnaglamour.it

La donna si è esibita lanciando la sfida alle altre protagoniste della trasmissione ovvero Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo, Valeria Marini, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Laura Freddi, Adriana Volpe e Pamela Prati. Tra le emozioni che la Maya ha regalato, indubbiamente, una bachata dal ritmo sfrenato e dalla grande sensualità che, però, al netto dei commenti positivi relativamente all’esibizione ha portato sui social anche altre reazioni.

Le critiche per i ritocchi: il video e le reazioni

Infatti, dando uno sguardo al post social di ‘Ne vedremo delle belle’ con l’esibizione della Maya, tantissimi commenti sono stati negativi e critici verso di lei. Il motivo? Il suo aspetto fisico con particolare riferimento al volto della donna. Per alcuni haters, infatti, la bella Veronica è risultata “irroconoscibile” e “trasformata” rispetto al passato. “Ma cosa si è fatta? Si è rovinata“, si legge. “Era bellissima. Non capisco perché rovinarsi così, e per di più pagando”, ha scritto un altro utente. Possibile, infatti, che la showgirl abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica anche se, va detto, a noi il risultato non è sembrato così eccessivamente terribile. Anzi…